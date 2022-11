Difesa: gli Usa potrebbero fornire all’Oman bombe guidate da 385 milioni dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato degli Usa ha deciso di approvare una possibile vendita militare al governo dell'Oman che include bombe guidate Joint Stand-Off Weapon (Jsow) e relative attrezzature. Lo ha riferito l'Agenzia di cooperazione per la sicurezza della difesa degli Usa, precisando di aver consegnato la certificazione richiesta e di aver notificato al Congresso questa possibile vendita. Stando a quanto precisato, Mascate ha chiesto a Washington 48 Jsow, un tipo di bomba guidata prodotta dalla statunitense Raytheon, lanciabile da velivoli da combattimento a distanza di sicurezza dalle difese antiaeree nemiche. La commessa mira a rafforzare la capacità delle forze aeree reali omanite nella protezione dei propri confini, cieli e acque territoriali. Inoltre, secondo quanto riferito dall’Agenzia statunitense, la vendita, laddove portata a termine, potrebbe servire a contrastare le minacce alla sicurezza in Medio Oriente, anche alla luce dei recenti attacchi a imbarcazioni nel Golfo di Oman. (Was)