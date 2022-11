© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mettete in fila: la Francia, che chiede all'Europa di non prendere più i migranti che sbarcano in Italia; Saviano, che definisce Meloni e Salvini due 'bastardi'; Gualtieri, che permette allacci alle utenze anche a chi occupa illegalmente una casa. Serve altro per una breve riflessione?". Lo dichiara Simonetta Matone, deputato della Lega ed ex magistrato. (Rin)