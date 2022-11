Brasile: Eletrobras registra perdite per 88mila real nel terzo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia dell'elettricità del Brasile, Eletrobras, ha registrato perdite per 88mila real (17 mila euro) nel terzo trimestre del 2022. Lo ha reso noto la società in una nota diffusa alla stampa, sottolineando che nello stesso trimestre dello scorso anno aveva registrato un utile netto di 965 milioni di real (186 milioni di euro) L'utile lordo, Ebitda (non considerando interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento), è diminuito del 36 per cento rispetto al terzo trimestre del 2021, raggiungendo i 3,19 miliardi di real (616 milioni di euro). (Brb)