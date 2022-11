Iran: Mennuni (Fd'I), Piperno libera, ringraziamento a governo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alessia Piperno, la giovane italiana detenuta nelle carceri iraniane dallo scorso 28 settembre, è finalmente libera e in queste ore è in viaggio verso casa. Un ringraziamento speciale va al governo, al presidente Meloni, al ministro Tajani e alla struttura della Farnesina con l'intero personale diplomatico italiano per il grande lavoro svolto. Una liberazione che è stata possibile anche attraverso il grandissimo impegno della nostra Intelligence. Ora l'auspicio è che questa liberazione possa diventare un simbolo di riscatto per le tantissime donne, le cui immagini sono ancora vive nei nostri occhi, che proprio in Iran vivono in condizioni di inferiorità e sono perseguitate". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Lavinia Mennuni. (Rin)