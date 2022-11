Frosinone: Fp Cgil, scritte no vax su muro Agenzia entrate Sora, solidarietà al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo attacco contro la sede dell'Agenzia delle Entrate di Sora ad opera di un gruppo No Vax, che da oltre un anno compie atti vandalici contro le sedi della Cgil, i presidi sanitari, le scuole e da qualche tempo anche contro le sedi dell'Agenzia delle Entrate. "Alle lavoratrici e ai lavoratori dell'Agenzia delle Entrate esprimiamo tutta la nostra solidarietà. - commentano Giancarlo Cenciarelli e Giovanni Salzano, rispettivamente segretario generale della Fp Cgil di Roma e Lazio e segretario generale della Fp Cgil Frosinone Latina - Siamo davanti all'ennesimo atto di vigliaccheria contro un luogo che non è solo di lavoro ma è anche presidio di legalità sul territorio e contro donne e uomini che lavorano al servizio della cittadinanza e del Paese". (Com)