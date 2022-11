Migranti: Della Vedova, gestione ideologica e propagandista di governo Meloni isola Italia da partner europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha svolto un ruolo di grande rilievo nella risposta collettiva alla pandemia" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- Sui migranti e le navi delle Ong, "la gestione ideologica e propagandista del governo Meloni, come era facile prevedere, sta ottenendo un risultato scontato e cioè l’isolamento politico dell’Italia dai partner europei", osserva su Twitter il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova. Il governo italiano "si muove come se il nostro fosse l’unico Paese ad accogliere rifugiati e ad essere meta di migranti economici irregolari, ma non è così, come potrebbe facilmente spiegare l’amica politica della destra italiana Le Pen, che attacca Macron per lassismo sul tema. Pensare di usare strumentalmente poche decine di persone a bordo delle navi delle Ong vietandone lo sbarco contro il diritto internazionale e contro la ragionevolezza è stato un errore. Servirebbe che il governo italiano abbandonasse toni propagandistici e ritrovasse una modalità pragmatica per negoziare insieme ai principali paesi europei la messa in pratica di politiche migratorie comuni e vincolanti, cioè l’opposto del sovranismo", conclude Della Vedova. (Rin)