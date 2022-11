Egitto: avvocato famiglia attivista Abdel Fattah, procura ha approvato le richieste di visita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdel Fattah, cittadino anglo-egiziano di 40 anni, domenica scorsa ha intensificato il suo sciopero della fame rifiutando anche l'acqua. In concomitanza con lo svolgimento della Cop27 a Sharm el Sheikh, in Egitto, le Nazioni Unite hanno chiesto il "rilascio immediato" dell'attivista. "L'alto commissario Onu per i diritti umani Volker Turk ha espresso profondo rammarico per il fatto che le autorità egiziane non abbiano ancora rilasciato il blogger e attivista Alaa Abdel Fattah - ha detto la portavoce Ravina Shamdasani durante il punto stampa delle Nazioni Unite a Ginevra -. Siamo molto preoccupati per la sua salute". Abdel Fattah è un'icona della rivoluzione egiziana del 2011 contro l'allora presidente Hosni Mubarak. Nel 2015 è stato condannato a 15 anni di carcere e nel 2020 la Corte penale del Cairo lo ha iscritto nell'elenco nazionale dei terroristi. (Cae)