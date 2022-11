Arabia Saudita-Pakistan: ministro Esteri Bhutto Zardari soddisfatto per “successo” visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, ha definito “un successo” la sua visita ufficiale in Arabia Saudita (9-10 novembre). “Ho avuto discussioni dettagliate sui nostri piani per rafforzare i legami bilaterali”, ha riferito su Twitter dopo l’incontro con l’omologo Faisal bin Farhan, con cui ha presieduto la sottocommissione congiunta su politica e sicurezza del Consiglio supremo di coordinamento saudita-pachistano. Bhutto Zardari ha incontrato anche il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc), Nayef Falah M. Al Hajraf. “Abbiamo discusso vari aspetti di comune interesse e affermato l’impegno a rafforzare la cooperazione”, ha scritto in un altro tweet. (Inn)