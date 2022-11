El Salvador: Bukele, ad agricoltori e panetterie fertilizzanti e farina donati da Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le circa 2,5 tonnellate di fertilizzanti e farina ricevute dalla Cina ad El Salvador saranno destinate ad agricoltori e panetterie in modo da "minimizzare l'impatto della crisi economica" dei cittadini. Lo ha detto il presidente del Salvador, Nayib Bukele, durante la consegna delle derrate, alla presenza dell’ambasciatrice di Pechino, Ou Jianhong. "Tutta questa donazione che abbiamo ricevuto dalla Cina, 1.450 tonnellate di fertilizzanti e 930 di farina, andrà direttamente a beneficiare panettieri e agricoltori ma anche, indirettamente, tutti i salvadoregni e la loro economia", ha detto Bukele. Si è trattato della seconda donazione effettuata dalla Cina in meno di un mese, ha sottolineato da parte sua Ou. "Poco fa il governo ha offerto un pacchetto di assistenza umanitaria di emergenza, dal valore di 100mila dollari, per aiutare il Salvador ad affrontare le conseguenze del passaggio dell'uragano Julia". Le parti hanno nell'occasione anche assicurato che sono al lavoro per un Trattato di libero commercio. (segue) (Mec)