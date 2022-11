El Salvador: Bukele, ad agricoltori e panetterie fertilizzanti e farina donati da Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speranza del comparto zuccheriero salvadoregno, si legge in una nota, è ora che si possa trovare un "mercato altrettanto redditizio, in termini di quantità di domanda e di prezzo praticato". Lo sguardo è rivolto alla Cina, anche se la bilancia commerciale è inevitabilmente penalizzante per il Paese centroamericano. Secondo i dati forniti dalla Banca centrale salvadoregna (Bcr), la Cina è il secondo fornitore di beni, con un 16,48 per cento del totale delle importazioni, superato solo dagli Stati Uniti (27,2 per cento). Il gigante asiatico invece è solo il 33mo mercato di destinazione dei prodotti e servizi salvadoregni. Di più, a settembre, il valore delle esportazioni in Cina è calato del 58 per cento su anno, non superando i 6,4 milioni di dollari, mentre nello stesso periodo Pechino ha venduto il 23,07 per cento in più. (Mec)