Milano: scambio di persona tra vittime Segrate, morto 24enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Caputo, il 21enne originario di Pompei che ieri è stato dato per morto in seguito a una probabile intossicazione da monossido di carbonio nel residence Linate a Segrate (Mi), è in realtà ancora vivo e ricoverato in gravi condizioni. Ad aver perso la vita è stato invece il compagno di appartamento di 24 anni Francesco Mazzacane, anche lui originario della Campania. Lo scambio di persona, secondo quanto ricostruito dai carabinieri al lavoro sulla vicenda, sarebbe avvenuto durante le fasi concitate dei soccorsi ieri mattina: uno dei due aveva accanto il documento dell’altro e, complice anche la somiglianza tra i ragazzi, le identificazioni sono state invertite. L’equivoco è venuto fuori solo oggi, quando i genitori sono arrivati a Milano per riconoscere la vittima. Il più giovane è ancora gravissimo all’ospedale Fatebenefratelli, ma in condizioni stabili. (Rem)