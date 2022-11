Speciale infrastrutture: Ucraina, l'Ue presenta un piano da 18 miliardi di euro, l’Ungheria annuncia già il proprio “no”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea è pronta a “fare la sua parte” per l’Ucraina, ponendosi come il primo donatore che garantisce “quanti fondi” il Paese può aspettarsi e con quali tempistiche. E’ quanto emerso dalle dichiarazioni del vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, e del commissario al Bilancio Johannes Hahn in una conferenza stampa convocata a Bruxelles per spiegare il Piano europeo di sostegno finanziario regolare all’Ucraina. Secondo quanto precisato da Dombrovskis, la Commissione ha messo a punto un piano del valore di 18 miliardi di euro in prestiti agevolati, da erogare nel 2023. Le condizioni, ha aggiunto, prevedono tra le altre cose un periodo di grazia di 10 anni e una maturità massima che dovrebbe arrivare fino a 35 anni. I costi degli interessi maturati saranno coperti dagli Stati dell’Unione europea. “Questo segna una reale svolta rispetto all’assistenza macrofinanziaria classica dell’Ue”, ha detto il vicepresidente della Commissione. Il sostegno, ha ancora precisato, servirà “a pagare salari e pensioni” e a ripristinare le infrastrutture fondamentali distrutte dagli attacchi russi. Il piano richiederà un’operazione di modifica del bilancio europeo, con l’obiettivo di coprire i fabbisogni finanziari a breve termine dell’Ucraina. “Speriamo di arrivare al primo esborso a gennaio”, ha concluso Dombrovskis. (Beb)