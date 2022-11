Speciale infrastrutture: Ucraina, Zelensky a colloquio con Rutte, focus su difesa dei cieli e danni a infrastrutture energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte. Lo ha reso noto il primo in un messaggio su Twitter. “Abbiamo discusso di ulteriore cooperazione per la difesa del nostro territorio, specialmente nei cieli, e della ricostruzione dell’infrastruttura energetica ucraina”, ha dichiarato Zelensky. Entrambi hanno anche espresso sostegno per “la prosecuzione dell’accordo sul grano”. “Conto sul sostegno dei Paesi Bassi alle nostre iniziative presso le Nazioni Unite”, ha scritto Zelensky. (Kiu)