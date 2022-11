Speciale infrastrutture: viceministro Esteri Cirielli, approccio a 360 gradi contro crescita esponenziale attacchi cyber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia informatica è “intrinsecamente asimmetrica” e per mitigarla occorre un “lavoro continuo”, paragonabile a quello dei cantieri delle cattedrali medievali. Lo ha detto Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, aprendo oggi a Roma, alla Farnesina, la conferenza Nato Cyber Defense Pledge, organizzata da Italia e Stati Uniti con il sostegno del personale internazionale della Nato sul tema “Resilienza, preparazione e reattività alle minacce informatiche alle infrastrutture critiche”. “Gli attacchi informatici stanno crescendo esponenzialmente”, ha premesso Cirielli, sottolineando che provengono da entità statali e non, che prendono di mira le infrastrutture cruciali e che rappresentano un potenziale rischio per la stabilità del processo democratico. È necessario “valutare, adattare e rinnovare costantemente” gli strumenti, uno sforzo complesso che il viceministro degli Esteri ha sintetizzato in sei punti: apprendimento e assistenza; standardizzazione e regolamentazione; cooperazione civile e militare; cooperazione tra pubblico e privato; risorse umane; spesa e investimenti. “Come uno dei firmatari iniziali del Patto atlantico, l'Italia è solida nell’impegno stabile e incessante verso l’Alleanza”, ha concluso Cirielli. (Res)