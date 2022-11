Edilizia: de Bertoldi (Fd'I), governo Meloni tutelerà imprese e posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Andrea De Bertoldi, deputato di Fratelli d'Italia, "è sicuramente fondato l'appello dell'Abi e dell'Ance sul tema del superbonus e della cessione dei crediti. Riprende di fatto l'alert - continua il parlamentare in una nota - che avevo evidenziato la scorsa settimana al convegno dei commercialisti, laddove sottolineavo, con un appello ai ministri Urso e Calderone, l'importanza e la gravità di una situazione che potrebbe determinare una grave crisi economica del comparto edilizio, con ripercussioni sul mercato del lavoro e nella crisi d'impresa. Urge quindi un intervento immediato, che il governo Meloni saprà effettuare nell'ottica di tutelare i posti di lavoro, le imprese e lo sviluppo del nostro Paese, che è sicuramente condizionato dall'effetto moltiplicatore sul Pil generato dal superbonus. In questo contesto, anche con riferimento agli opportuni richiami alla prudenza del ministro Giorgetti, ribadisco la necessità di ricorrere nella copertura delle misure alle retroazioni fiscali, che risultano ormai certe a tutte le analisi economico-finanziarie". (Com)