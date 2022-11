© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati 3.591 nuovi positivi al Covid-19 e sei decessi. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano regionale,secondo cui si mantengono invece stabili i ricoveri ospedalieri, dove in nei reparti meno gravi ci sono 1.107 pazienti (+6), e in terapia intensiva 34 (-1). (Rin)