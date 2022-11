Ue: Parlamento e presidenza di turno ceca, no a passaporti russi rilasciati in Georgia e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza ceca del Consiglio dell'Ue e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla decisione di non accettare documenti di viaggio russi rilasciati in Ucraina e in Georgia. Lo si apprende da un comunicato rilasciato dal Consiglio dell'Ue. La decisione fa seguito all'invasione russa dell'Ucraina e alla pratica del Cremlino di rilasciare passaporti internazionali russi ai residenti delle regioni occupate. Secondo l'accordo, i documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni occupate dall'Ucraina o nei territori separatisti della Georgia, o a persone residenti in tali regioni, non saranno accettati come documenti di viaggio validi per ottenere un visto o per attraversare i confini dell'area Schengen. A quanto si apprende dal comunicato stampa, questa decisione mira a definire un approccio comune, a garantire il corretto funzionamento delle frontiere esterne e delle politiche europee in materia di visti, e a salvaguardare la sicurezza degli Stati membri dell'Ue. Il testo concordato sarà adesso soggetto all'approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo, prima di passare alla procedura di adozione formale. (Beb)