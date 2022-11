© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l’Italia dà ulteriore impulso allo sviluppo e all'ammodernamento della rete con investimenti e manutenzioni per circa 1.200 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022. Lo rende noto Autostrade per l’Italia, dopo che il Cda ha esaminato e approvato l’informativa finanziaria al 30 settembre.(Rin)