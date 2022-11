Imprese: Rai Way, ricavi nove mesi +7,4 per cento, utile netto a 56,3 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2022 i ricavi di Rai Way sono pari a 184,4 milioni di euro, in crescita del 7,4 per cento rispetto ai 171,8 milioni di euro dei nove mesi 2021 anche per effetto dell’indicizzazione all’inflazione. Lo rende noto Rai Way, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato e approvato all’unanimità il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022. L’Ebitda è pari a 115,7 milioni di euro, in crescita del 5,2 per cento rispetto ai 110 milioni dei nove mesi 2021. L’utile operativo (Ebit) è pari a 79,8 milioni di euro, in crescita dell’8,9 per cento rispetto ai 73,3 milioni dei nove mesi 2021. L’utile netto è pari a 56,3 milioni di euro, in crescita rispetto al valore dei nove mesi 2021 quando - anche per effetto di un’agevolazione fiscale una tantum pari a un milione di euro - era pari a 52,8 milioni. Al 30 settembre 2022 gli investimenti sono pari a 41,9 milioni di euro, rispetto ai 55,5 milioni nei nove mesi 2021. L’indebitamento finanziario netto è pari a 122,2 milioni di euro rispetto agli 87,9 milioni al 31 dicembre 2021. (Rin)