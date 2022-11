Ungheria: ministro Sviluppo economico, prestiti a imprese per evitare recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria offrirà prestiti e garanzie sui prestiti alle imprese medie e grandi per mitigare il rischio di una recessione. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Marton Nagy. Il ministro ha spiegato che il programma si aggiunge a quello annunciato lo scorso mese, costituito da sussidi alle grandi imprese per gli investimenti nell’efficientamento energetico. La Banca di sviluppo ungherese garantirà finanziamenti per costi operativi totali di 100 miliardi di fiorini (oltre 250 milioni di euro). La Eximbank offrirà invece prestiti a tasso fisso per il medesimo valore alle aziende grandi e medie per finanziare investimenti nella produzione o nel risparmio di energia. (Vap)