Piemonte: il Consiglio discute su contributo per comuni con +5 per cento case popolari rispetto a residenti

- Si è svolta questa mattina la commissione Urbanistica sul contributo una tantum per i comuni Piemontesi che hanno più del 5 per cento di case popolari rispetto ai residenti. "Ci sono piccoli Comuni - ha spiegato Alberto Preioni (Lega), primo firmatario del provvedimento - con un'incidenza fino all'11,22 per cento di case popolari sul loro territorio. Per questo hanno spese importanti che incidono pesantemente sui loro bilanci: la presenza di questi alloggi attira molte persone con fragilità da tutte le zone circostanti, ben oltre il territorio comunale. Per il Comune si generano anche molti oneri indiretti relativi ai residenti nelle case popolari: costi per la scuola, le attività sociali, i trasporti. Questa legge prevede un contributo straordinario, una tantum, di 250mila euro per il 2022, si discuterà poi su eventuali rifinanziamenti". (segue) (Rpi)