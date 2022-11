Piemonte: il Consiglio discute su contributo per comuni con +5 per cento case popolari rispetto a residenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il consigliere di opposizione Diego Sarno (Pd), anche lui relatore della legge, ha annunciato di aver "già presentato tre emendamenti sulle modalità con cui i comuni potranno spendere questi soldi, per capire se ci siano limitazioni o se la scelta sia lasciata al singolo comune. Ci sarebbero parecchi interventi di fare in tema di case popolari, si potrebbe anche non vincolare l’assegnazione rispetto alla residenza, come adesso prevede la legge. Vorremmo sapere come verranno utilizzati questi soldi dai sei comuni individuati", ha concluso. (Rpi)