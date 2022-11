Speciale energia: Libano, agenzia Usa Usaid stanzia 8,5 milioni di dollari per progetti idrici verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) finanzierà 8,5 milioni di dollari al Libano a sostegno di 22 nuovi progetti di pompaggio dell'acqua a energia solare nel Paese. Lo ha annunciato la direttrice di Usaid, Samantha Power, durante una visita a un sito di pompaggio dell'acqua a energia solare nella Bekaa occidentale, spiegando che i progetti saranno completati nei prossimi due anni e serviranno più di 150 città e villaggi, interessando oltre mezzo milione di cittadini e rifugiati libanesi. "Usaid ha sostenuto fino ad 41 progetti di energia solare a beneficio di 460.000 residenti in 70 città e villaggi libanesi. Oltre a fornire una fonte di elettricità tanto necessaria, i progetti di pompaggio dell'acqua a energia solare rinnovano anche le apparecchiature di clorazione delle stazioni", ha fatto sapere l'ambasciata degli Stati Uniti in una nota. Usaid impiegherà aziende locali per la progettazione ingegneristica e la costruzione dei nuovi siti, assicurando che le opportunità di lavoro di questi progetti vadano a vantaggio dell'economia locale e rafforzino la sicurezza del lavoro. (Lib)