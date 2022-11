Speciale energia: von der Leyen, procedura d'urgenza per autorizzazione progetti Ue su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Ue ha deciso di adottare la procedura d'urgenza per accelerare il processo di autorizzazione per i progetti per le energie rinnovabili. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen nel corso del suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo. "Con le circostanze straordinarie che i nostri cittadini e le nostre industrie stanno affrontando, non possiamo permetterci il lusso del tempo", ha detto. "Questa proposta sarà limitata nel tempo e nella portata. E sarà in linea con le misure sulle rinnovabili già votate al Parlamento europeo", ha aggiunto. "Colmerà il vuoto fino all'entrata in vigore della nuova direttiva sulle energie rinnovabili. Così facendo, potremo sbloccare una miriade di progetti rinnovabili già nei prossimi 12 mesi", ha proseguito nel corso del suo intervento. "Secondo i calcoli dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie), l'anno prossimo potremmo sostituire 14 miliardi di metri cubi di gas solo accelerando questi processi. Si tratta di quasi la metà del nostro gap potenziale per il 2023. È realistico e possiamo farcela insieme. E credo che dovremmo cogliere l'opportunità proprio adesso", ha evidenziato von der Leyen. (Beb)