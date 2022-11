Speciale energia: von der Leyen, aumentare potenza Repower Eu per garantire investimenti critici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentando la potenza finanziaria di Repower Eu, garantiremo a tutti gli Stati membri la possibilità di realizzare gli investimenti critici in campo energetico e sulla sicurezza energetica. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen nel corso del suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo. "In altre parole, daremo a tutti gli Stati membri la stessa opportunità di prepararsi per il futuro e, allo stesso tempo, un po' di spazio fiscale per sostenere le imprese e le famiglie vulnerabili. Scegliamo questa strada", ha detto riferendosi agli europarlamentari. "Questo lavoro è utile anche nel contesto della incremento della corsa globale alle tecnologie pulite. Perché manterrà l'Europa attraente per l'industria", ha aggiunto von der Leyen. "Voglio essere chiara, sono favorevole alla concorrenza globale. Questa spinge l'innovazione, migliora l'efficienza e garantisce il progresso. Allo stesso tempo, per essere efficace, questa competizione globale deve essere equa", ha proseguito nel suo intervento. "Abbiamo bisogno di condizioni di parità. Non vogliamo vedere distorsioni del mercato o discriminazioni nei confronti delle nostre aziende. Facciamo in modo che questa sia una gara al rialzo, sia per il clima che per la nostra industria", ha concluso von der Leyen. (Rel)