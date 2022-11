Speciale energia: Urso, dato mandato di attuare monitoraggio accurato e continuo dinamica prezzi carburanti per consumatori e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho dato mandato al nostro 'Mister Prezzi', Benedetto Mineo, di attuare monitoraggio accurato e continuo della dinamica dei prezzi dei carburanti venduti alla pompa, benzina, diesel, Gpl e metano e delle componenti che li determinano. In questa fase segnata da forti tensioni sui mercati energetici è infatti necessario avere un quadro aggiornato e specifico nell'ambito delle attività di monitoraggio dei prezzi di beni e servizi di largo consumo, condotto dalle strutture direzionali del ministero". È quanto dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso in merito a quanto rappresentato dal ministro dell'Economia e delle finanze nel corso della audizione sulla Nadef alle commissioni speciali congiunte. "Tale potenziamento del presidio di analisi, dato l'importante impatto sulla spesa delle imprese, delle famiglie e dei consumatori finali, concorrerà a fornire un utile contributo informativo per le decisioni del Governo" conclude Urso. (Rin)