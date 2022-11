Speciale energia: Mediterraneo, Minniti, regione è cruciale per energia, demografia e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia, demografia e sicurezza: sono questi i tre motivi per cui il Mediterraneo, pur essendo un mare tecnicamente chiuso, è fondamentale per gli equilibri del pianeta. Lo ha detto il presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti, alla presentazione del libro “Il Mediterraneo e l’Italia: Dal mare nostrum alla centralità comprimaria” a Roma. L’ex ministro dell’Interno ha ricordato come la vicenda ucraina e l’embargo alla Russia abbiano “aperto la grande questione energetica del pianeta”, ricordando anche il “no” del gruppo Opec+ alla richiesta di aumento di produzione petrolifera da parte degli Stati Uniti. Sulla questione demografica, Minniti ha ricordato come l’Africa sia un continente in crescita, mentre l’Europa “cresce molto poco o è in calo: tutto questo va governato e non può essere affrontato come una questione di bandiera, altrimenti non andiamo da nessuna parte”. La terza parola chiave è sicurezza. “Nonostante lo scacco militare in Ucraina, la Russia non ha ritirato i mercenari Wagner in Libia, Mali e Repubblica centrafricana. Li tiene perché ritiene che la partita del Mediterraneo e dell’Africa sia cruciale”, ha detto Minniti, ricordando come il presidente francese Emmanuel Macron abbia ufficializzato la cessazione dell'operazione militare Barkhane, che si aggiunge a quella - già annunciata - della task force Takuba in cui partecipava anche l'Italia. “Quando il mondo affonda nella guerra, possono riprendere le iniziative del terrorismo”, ha aggiunto Minniti, indicando nell’Afghanistan e nell’Africa i due “grandi incubatori" dei gruppi terroristici. “Tutto questo non può essere confinabile nella sola frontiera del Mediterraneo”, ha concluso. (Res)