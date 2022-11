Speciale energia: Golfo-Ue, Borrell, cooperazione su sicurezza ed energia più importante che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione in materia di sicurezza ed energia tra i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) e l’Unione europea è fondamentale. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un’intervista all’agenzia di stampa emiratina “Wam”, evidenziando come le forniture provenienti dal Golfo abbiano cambiato “il panorama energetico dell’Europa e dell’Ue” e come la sicurezza della regione sia strettamente legata a quella europea. Secondo quanto affermato da Borrell, prima della crisi ucraina, l’Ue importava il 40 per cento delle proprie forniture energetiche dalla Russia. La percentuale è poi diminuita fino ad arrivare all’8 per cento. Le ricerche di fornitori in alternativa a Mosca hanno portato al Golfo e in particolare agli Emirati Arabi Uniti, da cui è giunta una buona parte delle forniture energetiche dell’Ue cambiando l’intero panorama, ha spiegato Borrell. Poiché l'attuale scenario di approvvigionamento energetico potrebbe rimanere lo stesso per anni, “dobbiamo ridurre il nostro consumo di gas”, ha osservato Borrell, aggiungendo: “Abbiamo bisogno di altri fornitori e dobbiamo continuare a lottare contro il cambiamento climatico in questo momento”. “Penso che la nostra partnership energetica abbia più senso che mai. Tu sei un fornitore, noi siamo consumatori, ma gli idrocarburi non forniranno energia per sempre. Dobbiamo cercare nuove fonti", ha spiegato il massimo diplomatico dell'Ue, secondo cui la crisi ucraina ha accelerato la transizione verde nell’Ue, facendo comprendere la necessità di fare più affidamento sulle energie rinnovabili e di sviluppare idrogeno. (Res)