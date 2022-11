Speciale energia: Venezia, approvati lavori di efficientamento energetico da quasi 2,3 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Venezia, la giunta comunale ha approvato due diverse delibere dal valore complessivo di 2,3 milioni di euro per svolgere interventi di ristrutturazione e efficientamento energetico in 12 impianti sportivi del territorio. "Sono interventi fondamentali che guardano avanti perché permetteranno nel tempo un maggior risparmio sia per le associazioni sportive che gestiscono gli impianti sia per l'amministrazione comunale. In un periodo così difficile dal punto di vista del caro energia, questi interventi diventano un altro importante sostegno alle associazioni sportive che, spendendo meno di energia, potranno continuare a garantire sport e socialità a tanti ragazzi", ha dichiarato il vicesindaco e assessore comunale allo Sport, Andrea Tomaello. (Rev)