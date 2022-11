© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo di alcuni controsoffitti che poteva trasformarsi in tragedia, ma fortunatamente in quel momento non era presente nessun alunno. E' accaduto ieri pomeriggio in un laboratorio della scuola primaria Allende di San Mauro. Attualmente sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'incidente. (Rpi)