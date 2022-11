Decreto Aiuti: Santillo (M5s), se si cambia in corsa aliquota Superbonus violato patto sottoscritto dallo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il Governo diminuisce in corsa l'aliquota del Superbonus 110 per cento all'interno del prossimo Dl Aiuti quater, viene meno a un patto sottoscritto dallo Stato con cittadini e imprese. E rischia di mandare a monte tutti gli impegni di spesa assunti dai condomini. Inoltre, quello che in troppi stanno facendo finta di non capire è che il problema è il blocco a valle della cessione dei crediti d'imposta legati ai bonus edilizi". Lo ha detto in occasione della discussione sul Dl Aiuti ter il vicepresidente del gruppo M5s alla Camera, Agostino Santillo. "Questo meccanismo è stato bloccato dal governo Draghi. Pertanto, l'attuale esecutivo abbia il coraggio di distinguersi dal precedente Governo, a cui la principale forza dell'attuale maggioranza, ovvero Fratelli d'Italia, avrebbe fatto opposizione nell'ultimo anno e mezzo, almeno secondo il racconto propinato in campagna elettorale. Il M5s - ha concluso - si batterà in ogni sede per sbloccare la cessione dei crediti, perché siamo fermamente convinti che il sistema economico abbia bisogna della libera cessione plurima dei crediti d'imposta".(Rin)