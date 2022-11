Migranti: Malpezzi (Pd), governo viola diritto internazionale e fa sospendere ricollocamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un colpo solo il governo riesce a violare diritto internazionale e far sospendere i ricollocamenti dei migranti da Italia. Altro che difesa degli interessi nazionali; con questo governo siamo più deboli e isolati in Europa. La smettano con la propaganda e comincino a governare". Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori del Partito democratico, Simona Malpezzi. (Rin)