Speciale energia: Iran, ministro del Petrolio annuncia intesa con la russa Gazprom

- L'Iran ha firmato un protocollo d'intesa del valore di 40 miliardi di dollari con la società energetica russa Gazprom. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti il ministro del Petrolio iraniano, Javad Owji, a margine della riunione di governo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Fars". L'Iran ha iniziato a scambiare sottoprodotti energetici e auspica di rendere operativo lo scambio di gas in inverno. L'Iran ha anche messo in agenda lo sviluppo di giacimenti e gasdotti per l'esportazione, ha affermato Owji, riferendosi alla firma di un protocollo d'intesa del valore di circa 4 miliardi di dollari con la Russia. (Res)