Speciale energia: incassi filiale russa di Fortum cresciuti del 10 per cento

- Gli incassi della filiale russa della società energetica finlandese Fortum sono aumentati del 9,9 per cento su base annua, ammontando a 702 milioni di euro. Lo ha riferito Fortum in una nota, secondo cui le vendite di elettricità sono ammontate a 21 miliardi di kW. La filiale russa di Fortum è impegnata nella produzione e commercializzazione di energia elettrica e termica negli Urali e nella Siberia occidentale, gestendo sette centrali termiche, un parco eolico nella regione di Ulyanovsk e tre centrali solari nella regione di Orenburg e in Bashkiria. (Rum)