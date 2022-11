Speciale energia: profitti gruppo omanita Okio superano i 3,4 miliardi di dollari nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti del gruppo omanita Okio durante la prima metà del 2022 sono stati pari a circa 3,4 miliardi di dollari (prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento) con un aumento del 110 per cento rispetto alla prima metà dello scorso anno. È quanto emerge da un report dal gruppo che mostra che l'utile netto ammonta a 2,1 miliardi di dollari, mentre il valore degli asset è salito a 31,6 miliardi. La produzione totale di petrolio di Okio da asset operativi e da partnership di investimento è stata di 218 mila barili al giorno circa. Ciò rappresenta il 12,6 per cento della produzione totale di petrolio del sultanato dell'Oman: la produzione è aumentata del 33 per cento nella prima metà di quest'anno, rispetto alla prima metà dello scorso anno, mentre la produzione del blocco di petrolio 60 è aumentata a 53 milioni di barili di petrolio equivalente nella prima metà del 2022 rispetto ai 24 milioni di barili di petrolio equivalente nella prima metà del 2021. (Res)