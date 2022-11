Aerospazio: e-GEOS and Satellogic insieme per migliorare i servizi di osservazione della Terra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione con Satellogic conferma e rafforza la nostra leadership a livello mondiale nel settore della geoinformazione, e ci consente l’accesso a nuove e diverse capacità ottiche pienamente complementari alla costellazione radar Cosmo-SkyMed", ha dichiarato Paolo Minciacchi, Amministratore delegato di e-GEOS. "Questo accordo è solo un primo passo che ci darà la possibilità di fornire dati e servizi in tutto il mondo, con un possibile focus Near Real Time in Europa e nel bacino del Mediterraneo." "La nostra missione aziendale è quella di rendere i dati critici di Osservazione della Terra più accessibili a un maggior numero di decisori in tutto il mondo. La collaborazione strategica con e-GEOS sostiene questa missione creando nuove opportunità per i clienti europei e globali che hanno bisogno di accedere a immagini ad alta frequenza, a basso costo e di alta qualità", ha dichiarato Matt Tirman, Chief Commercial Officer di Satellogic. (Com)