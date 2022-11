Viabilità: chiusure notturne sull’A4 Milano-Brescia tra allacciamento A51 e A52

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura per consentire i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale. Dalle 22 di giovedì 10 novembre alle 5 di venerdì 11 novembre sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il ramo di allacciamento con la A51 Tangenziale est di Milano verso Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate, percorrere la SP121 e immettersi sulla A51 attraverso lo svincolo di Carugate. Dalle 22 di sabato 12 novembre alle 5 di domenica 13 novembre sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano. In alternativa è possibile percorrere la SP121 e immettersi sulla A51 Tangenziale est dallo svincolo di Carugate, per poi seguire le indicazioni per A52 Tangenziale nord di Milano. Verrà anche chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A51 Tangenziale est di Milano e l'allacciamento con la A52 Tangenziale nord, verso Torino. Dopo la deviazione obbligatoria sulla A51 Tangenziale est verso Bologna, si consiglia dunque di uscire allo svincolo 11 e seguire le indicazioni per la Tangenziale nord in direzione A4 Torino-Trieste.(Com)