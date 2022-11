Iran: Casini-Leoncini (Iv), soddisfazione per rilascio Piperno, fondamentale la battaglia difesa diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo grande soddisfazione per la liberazione di Alessia Piperno, una notizia bellissima che ci riempie di gioia. Ci uniamo alla felicità della sua famiglia, ribadiamo la nostra solidarietà alle donne iraniane vittime del regime e ricordiamo, ancora una volta, l'importanza della battaglia per la difesa dei diritti umani in tutti i luoghi del mondo dove vengono calpestati." Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. (Com)