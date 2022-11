Ucraina-Regno Unito: Zelensky a colloquio con Sunak, focus su prosecuzione accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio telefonico con il premier britannico, Rishi Sunak. “Abbiamo discusso del molteplice sostegno alla difesa dell’Ucraina e dell’assistenza per affrontare il periodo invernale”, ha dichiarato Zelensky. “Abbiamo parlato anche in favore della prosecuzione dell’accordo sul grano e convenuto posizioni alla vigilia di importanti eventi internazionali”, ha continuato il capo dello Stato ucraino in un messaggio su Twitter. (Kiu)