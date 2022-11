Rifiuti: Vadalà (Commissario Malagrotta), puntiamo a non utilizzare Fos per bonifica discarica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Commissario per la bonifica della discarica di Malagrotta, Giuseppe Vadalà, ha fatto sapere che per l'intervento non sarà utilizzato il Fos, ovvero la Frazione organica stabilizzata del rifiuto e che talvolta viene usata nelle procedure di capping (l'impermeabilizzazione della conca che ospita gli scarti). Nel corso del consiglio straordinario delìi Municipi Roma XII e Roma XI sulla discarica di Malagrotta Vadalà ha spiegato: "Direi che ci stiamo adoperando perché nella messa in sicurezza non si utilizzi la frazione organica stabile (Fos) ma in questo non ci possiamo inventare niente. Faremo quello che prevede il pacchetto della 36". Coprendo 250 ettari di rifiuti "il sistema idrogeologico di Malagrotta cambierà radicalmente - ha proseguito -, le acque andranno incanalate nei rii che ci sono intorno al terreno e questa è una parte importante del progetto su cui si sta ragionando. Sulla cinturazione - ha aggiunto - quello che abbiamo pensato, è di rifarla più alta, all'esterno di quella esistente, per poter dare sicurezza che attorno non ci sia più il travaso di liquami. Infine - ha concluso - abbiamo già indicato alla Regione Lazio, come prima cosa, una procedura nei confronti del proprietario del terreno per quello che avrebbe dovuto essere fatto negli anni precedenti". (Rer)