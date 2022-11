Lazio: dopo anni Regione torna a Prowein, tra i principali eventi mondiali del settore vitivinicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vino sempre più protagonista dell’offerta enogastronomica del Lazio che si conferma tra le regioni italiane più vocate alla viticoltura ma anche tra quelle che più stanno investendo sulle produzioni autoctone, naturali e sulla promozione delle proprie produzioni d’eccellenza anche attraverso gli appuntamenti fieristici nazionali e internazionali più importanti. In particolare, nel loro intervento all’apertura di Excellence alla Nuvola dell’Eur, è stata confermata dall’assessora all’Agricoltura del Lazio Enrica Onorati e dal presidente di Arsial Mario Ciarla, la partecipazione della Regione a Prowein, la fiera internazionale di Vini e Liquori in programma a Düsseldorf dal 19 al 21 marzo 2023, e quella alla prossima edizione di Vinitaly. (segue) (Com)