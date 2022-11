Lazio: dopo anni Regione torna a Prowein, tra i principali eventi mondiali del settore vitivinicolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Possiamo con orgoglio e soddisfazione dire che pazienza e costanza sono state premiate. Per anni abbiamo interloquito con gli organizzatori di Prowein per poter avere uno spazio per il Lazio, mantenendo il nostro posto in una sorta di lista di attesa, e finalmente le eccellenzs vitivinicole laziali avranno nel 2023 la loro vetrina a Dusseldorf. Era un impegno che avevo stretto personalmente con le nostre produttrici e i nostri produttori e sono felice di poter dire che la promessa non è stata vana, e che oggi lanciamo le call per le due più importanti manifestazioni del settore a livello internazionale: Prowein e Vinitaly. La qualità vitivinicola del Lazio è cresciuta costantemente negli anni, nonostante le difficoltà legate prima alla crisi pandemica e poi al conflitto internazionale, e come Regione confermiamo il nostro impegno a sostegno del vino di qualità e delle eccellenze del nostro territorio", dichiara l'Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Lazio, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati. (segue) (Com)