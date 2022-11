Lazio: dopo anni Regione torna a Prowein, tra i principali eventi mondiali del settore vitivinicolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È motivo di grande soddisfazione il ritorno del Lazio a Prowein, tra le maggiori piattaforme di business per il mondo del vino. Una scelta che dimostra la capacità sempre crescente delle nostre produzioni di competere a livello internazionale. Il vino si conferma al centro delle politiche agricole del Lazio, tanto per l’importanza che riveste per lo sviluppo dell’intero settore, quanto per il suo ruolo di ambasciatore dei diversi territori della regione che, nel corso del tempo, proprio sulla lavorazione del vino e della vite hanno costruito una parte sostanziale della propria identità. Promuovere i nostri vini nei maggiori contesti internazionali, diffondere la conoscenza di produzioni, aziende e vitigni autoctoni in una platea sempre più ampia è parte integrante della mission di Arsial. Anche per questo è importante continuare a investire e scommettere sulla partecipazione ai grandi eventi internazionali, come occasioni utili a far crescere fiducia, consapevolezza e riconoscimento della forza e del potenziale delle nostre aziende e delle nostre produzioni", dichiara il presidente di Arsial, Mario Ciarla. (Com)