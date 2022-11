Speciale difesa: Macron, "rafforzare" legami tra Francia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron vuole "rafforzare i legami on la Germania" nel settore della Difesa e spera in "progressi decisivi nelle prossime settimane". Berlino è "un partner indispensabile ha detto Macron da Tolone, spiegando che "dall'equilibrio" del partenariato franco-tedesco dipende la "riuscita del progetto europeo". "Le nostre forze sono fatte per combinarsi", ha poi aggiunto il capo dello Stato. (Frp)