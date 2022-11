Speciale difesa: Rauti, incidente Meloria tra i più drammatici, vicina a paracadutisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, ricorda l'incidente della Meloria nel giorno del 51esimo anniversario. "Il 9 novembre del 1971, un Hercules C-130 della Royal Air Force, decollato da Pisa per un'esercitazione italo-britannica, precipitò in mare nelle Secche della Meloria - si legge in una nota -. A bordo c'erano 46 paracadutisti italiani e 6 membri d'equipaggio inglesi. Nessun superstite. Nelle ricerche delle vittime, perse la vita anche un sommozzatore. Nel dopoguerra, questo fu uno degli eventi più drammatici per le nostre Forze Armate". "La ricorrenza - prosegue - rinnova il ricordo e con esso il dolore; è con questo sentimento che abbraccio i parenti delle vittime ed esprimo vicinanza a ciascun paracadutista perché si mantenga sempre viva la memoria di chi è caduto servendo le Istituzioni e la nostra Nazione", conclude Rauti. (Rin)