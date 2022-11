Speciale difesa: Medio Oriente, Cisgiordania, ucciso un palestinese a ridosso della barriera con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un palestinese di 29 anni, Rafat Ali Ayyaseh, è stato ucciso dai militari israeliani nel villaggio di Anin, nel nord della Cisgiordania, a ridosso della barriera divisoria con Israele. Lo ha riferito il ministero della Salute palestinese. Secondo il capo del servizio di ambulanza della Mezzaluna rossa, Mahmoud Saadi, Ayyaseh, originario del villaggio di Sanour, a sud di Jenin, è stato colpito a una gamba dai militari israeliani ed è stato trasferito in un ospedale a Jenin in condizioni critiche prima di essere dichiarato morto. Al momento non sono chiare le circostanze dell'episodio e le forze di difesa israeliane (Idf) non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. (Res)