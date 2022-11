Speciale difesa: Regno Unito, Stoltenberg visita centro di addestramento truppe ucraine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha raggiunto il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, nella città sud-orientale di Lydd, dove le truppe ucraine vengono addestrate dalle forze britanniche, canadesi e lituane. Secondo quanto reso noto in un comunicato dall'Alleanza, Stoltenberg ha definito la formazione "un esempio importante di come il Regno Unito sia un alleato della Nato molto apprezzato, che fa davvero la differenza". Inoltre Stoltenberg ha aggiunto: "Sono fiducioso che questo farà la differenza sul campo di battaglia". A Lydd, il segretario generale della Nato ha anche incontrato le truppe ucraine e le ha elogiate per il loro impegno e il loro coraggio mentre continuano a respingere la brutale e non provocata guerra di aggressione della Russia. Dall'annessione illegale della Crimea da parte della Russia nel 2014, gli alleati della Nato, inclusi Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Turchia, hanno fornito formazione a migliaia di personale ucraino. Nell'ambito della sua visita, Stoltenberg ha in programma incontri con il primo ministro britannico, Rishi Sunak, e con il ministro degli Esteri James Cleverly a Londra. Al centro dei colloqui, la guerra della Russia contro l'Ucraina e il continuo adattamento dell'Alleanza. (Beb)