- La situazione nella zona dell'operazione militare speciale in Ucraina si è stabilizzata. Lo ha riferito il generale Sergej Surovikin, comandante delle forze russe impegnate nell’operazione speciale in Ucraina, in una riunione con il ministro della Difesa, Sergej Shoigu. Secondo Surovikin, nel periodo tra agosto a settembre le forze ucraine hanno perso più di 9.500 militari. Allo stesso tempo, nella direzione di Kherson, le truppe di Kiev attaccano gli edifici dell'amministrazione locale, scuole, ospedali e altri obiettivi importanti. "Kherson e gli insediamenti adiacenti non possono essere completamente riforniti e restare in funzione, la vita delle persone è costantemente in pericolo", ha affermato il comandante, precisando chele autorità locali sono riuscite a evacuare più di 115 mila civili. (Rum)