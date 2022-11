Roma: Italia viva, incendio a Villa Massimo apre ferita profonda, si faccia subito bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su quanto accaduto a Villa Massimo "non speculeremo politicamente. Anche se questa notte è stata inferta una ferita profonda al nostro territorio. In attesa che le autorità preposte accertino le cause del rogo, un sentito ringraziamento va intanto ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine e di polizia locale che si sono prodigate per mettere velocemente in sicurezza l'area". Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva e Marco Dolfi consigliere al Municipio Roma II, sull'incendio che ha distrutto l'ex Casina dei Pini, dentro Villa Massimo. "Alle istituzioni spetta il compito di far guarire questa ferita, ricucendo nel tempo lo scollamento con i cittadini. Ma ciò che chiediamo nell'immediato al Municipio è di procedere rapidamente alla bonifica del luogo e predisporre in tempi brevi bandi e progetti per far ritornare quello spazio allo splendore che merita e che tutti i cittadini auspicano. Come Italia viva e come forza politica del Comune di Roma e del Municipio II daremo il nostro contributo", concludono i consiglieri.(Com)