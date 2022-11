Roma: 12 e 13 novembre open day carta identità in Municipi III, IV, VI, XI, XIII e XV ed ex Pit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli open day di Roma Capitale dedicati alla carta d'identità elettronica: sabato 12 novembre è prevista l'apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi III, IV, VI, XI, XIII e XV e degli ex Punti informativi turistici del centro. I tre chioschi di piazza di Santa Maria Maggiore, piazza delle Cinque Lune e piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 13 novembre. Per richiedere la carta d'identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 11 novembre, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell'Interno. (segue) (Com)